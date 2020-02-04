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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23206

В Сумах подозреваемого в убийстве инвалида взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу без права на залог подозреваемый в убийстве мужчины с инвалидностью.

«По ходатайству Сумской местной прокуратуры решением суда 18 февраля 2020 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток 43-летнему подозреваемому в убийстве мужчины с инвалидностью», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.

Напоминаем, что событие произошло 15 февраля 2020 года в Сумах, в одной из квартир по улице Металлургов. Об обнаруженном теле 45-летнего мужчины без признаков жизни сообщил его товарищ. Прибыв на место происшествия, эксперты обнаружили на теле погибшего ножевое ранение грудной клетки. Правоохранители оперативно установили и задержали человека, причастного к этому преступлению.

По словам задержанного, он подошел к мужчине в инвалидной коляске, потому что увидел, что одно из его колес застряло. Сначала помог ему сдвинуться с места, а потом отвез домой. Между мужчинами завязалась беседа, и они решили вместе выпить. Однако пока гость готовил закуску, хозяин спрятал спиртное. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой младший ударил старшего ножом.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за содеянное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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