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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41275

На Сумщине прокуратура вернула систему водоснабжения стоимостью более 21 млн грн

Прокуратура вернула в коммунальную собственность Бездрика систему водоснабжения стоимостью более 21 млн грн.

«Только после того, как Сумская местная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возврате из противоправного пользования системы водоснабжения, физическое лицо-предприниматель согласился добровольно выполнить требования прокурора. Поэтому в коммунальную собственность возвращено систему водоснабжения стоимостью более 21 млн грн. Хозяйственный суд Сумской области 18 февраля 2020 года закрыл производство по делу», - рассказала заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова.

Ранее было установлено, что в 2019 году Бездрицким сельским советом физическому лицу-предпринимателю передано в аренду указанный объект без проведения конкурса, что противоречит требованиям действующего законодательства, в частности Закону Украины «Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности ». Поскольку сельсовет не употреблял действенных мер по возвращению имущества в коммунальную собственность, в защиту государственных интересов стала прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Бездрик Коммунальная собственность Прокуратура

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