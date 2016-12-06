На Сумщине проверяют производителей и реализаторов алкоголя Рабочую группу по противодействию нелегальному обороту алкоголя создали на Сумщине.

На Сумщине усиленно будут проверять производителей, поставщиков, а также реализаторов нелегального спиртного.

Меры по усилению борьбы с нелегальным оборотом алкогольной продукции отработали во время заседания рабочей группы, в которую вошли представители облгосадминистрации, Государственной фискальной службы, Нацполиции, налоговой, пограничного отряда, СБУ, прокуратуры и Госпродпотребслужбы.

Усиление борьбы с незаконным оборотом алкоголя - инициатива правительства. Необходимость таких шагов подчеркнул Премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания, где принял участие руководитель аппарата облгосадминистрации Игорь Кальченко.

«Проведение работы в области по противодействию нелегальному обороту алкоголя -важное направление не только ввиду самого сбыта, но и в разрезе противодействия изготовлению этой продукции. Главная задача - не только выявить и закрыть нелегальные точки, но и сделать так, чтобы их деятельность не восстановилась. Поэтому наша работа должна быть четко скоординированной», - отметил во время первого заседания рабочей группы Игорь Кальченко.

Что касается эффективности работы в этом направлении, то в течение только одного дня, 17 февраля, по данным представителей управления ГФС в Сумской области, отработано 6 субъектов хозяйствования и выявлен 1 факт незаконного оборота алкогольных напитков. По факту незаконного оборота у предприятия было изъято 50000 л спирта на сумму 10 млн гривен.