В Конотопе провели гандбольный турнир памяти тренера 14-16 февраля в ФОК ДЮСШ им. М.Мамиашвили прошел открытый чемпионат города по гандболу среди команд юношей 2008 г.р. и девушек 2009 г.р. и младше памяти тренера Игоря Подпруги.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из разных регионов Украины, а именно семь команд девушек и пять команд юношей. В течение трех дней на спортивной площадке велась настоящая борьба. По итогам соревнований среди юношей третье место заняла команда ДЮСШ М.Мамиашвили, на втором парни из ДЮСШ пгт Доманевка Николаевской области, среди девушек третье место заняла команда КДЮСШ «Барса» г. Шостка, второе место заняла команда ДЮСШ «Стремительный мяч» г. Киев, а победителями, как среди юношей, так и среди девушек стали воспитанники ДЮСШ г. Красилов Хмельницкой области.

Все команды-участницы получили памятные призы за участие в соревнованиях, в каждой команде определены и награждены лучшие игроки, призеры и победители получили кубки, медали и грамоты от отдела по делам молодежи и спорта Конотопского горсовета и гандбольного клуба «Конотоп».