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Из-за года прогулов мэра Терещенко глуховчанам не могут понизить завышенные тарифы на тепло, – депутат

Мэр Глухова Терещенко уже год не появлялся на работе, из-за чего жителям города не могут понизить завышенные тарифы.

Об этом заявил в комментарии «Sumy.Today» глава фракции «Воля народа» в горсовете Юрий Бурлака. 

По его словам, мэра Глухова уже год нет на работе.

«Из-за этого нерешенными остаются множество важных вопросов. Например, в связи с теплой зимой тарифы на отопление должны быть значительно ниже. Но в отсутствие мэра вопрос не решается. Депутаты горсовета неоднократно призывали Терещенко обратить внимание на интересы глуховчан, но он их игнорирует», – подчеркнул Бурлака.

Также, по словам депутата, в связи с непринятым бюджетом на 2020 год город финансируется в минимальном объеме – не более 1/12 прошлогоднего уровня.

«Это угрожает бюджетной сфере Глухова. Городу угрожает закрытие школы и сокращение медперсонала в больнице. Бюджетников может ожидать снижение зарплат. Это только то, что лежит на поверхности», – сказал Бурлака.

В связи с этим, отметил Бурлака, депутаты требуют от Мишеля Терещенко отчета о своей работе.

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