В Сумах определили очередную концепцию развития В Сумах определили лучшие проектные предложения по реконструкции территории, ограниченной ул. 1-я Набережная р. Стрелка, рекой Сумка, ул. Кооперативная, и реконструкции прибрежной зоны рек Сумка и Стрелка от моста Воскресенский до пешеходного моста Нижнехолодногорский.

О программе, условиях проведения и результатах соответствующих закрытых блиц-конкурсов рассказали замначальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, глава правления Сумской областной организации Национального союза архитекторов Украины Олег Павленко, архитектор, глава правления Сумской областной организации союза дизайнеров Украины, член Национального союза архитекторов Украины Юрий Харченко.

По словам Ольги Бондаренко, в октябре прошлого года была создана рабочая группа из представителей структурных подразделений городского совета по санитарному состоянию малых рек в городе. Управление архитектуры рассмотрело эту проблему с точки зрения градостроительного значения. Поэтому были созданы две программы, утвержденные решением исполнительного комитета о проведении двух конкурсов по реконструкции территории, которые должны предусматривать собой сохранение водного ресурса.

Управлением архитектуры и градостроительства были приглашены по три участника на каждый конкурс. Оценивали работы члены жюри, представители архитектурного и дизайнерского центра Сумщины.

«Уровень развития любого города определяется комфортностью и степенью благоустройства. Центр должен содержать элементы и ландшафтной архитектуры, с транспортными, пешеходными решениями и велодорожками, при этом обеспечить комфортное передвижение маломобильных слоев населения - родителей с детскими колясками, людей с инвалидностью, быть эстетически привлекательным и в то же время динамичным», - сказал глава жюри конкурса на лучшее проектное предложение по реконструкции прибрежной зоны рек Сумка и Стрелка от моста Воскресенский до пешеходного моста Нижнехолодногорский Юрий Харченко.

Победителем этого градостроительного блиц-конкурса члены жюри определили авторский коллектив Юрия Николаенко и Вадима Коджушко.

Впрочем, Юрий Харченко отметил, - все участники, подавшие работы на конкурс, - профессионалы, каждый из них подошел к делу ответственно и креативно, учитывая при этом рациональность использования пространства в центральной части города.

Победителем архитектурного блиц-конкурса на лучшее проектное предложение по реконструкции территории, ограниченной ул. 1-я Набережная р. Стрелки, рекой Сумка, ул. Кооперативная жюри определило авторский коллектив ООО «Фишер - архитекторы и инженеры», руководитель - Сергей Рыбачок.

«Главное, что показал этот конкурс то, что в обществе уже есть запрос не на торгово-развлекательные центры, не на бизнес в центре города, а на публичные пространства. То, что у общества, архитекторов и власти возникает понимание, что город нуждается в публичных пространствах, безопасной комфортной среде является определяющим моментом», - сказал глава жюри этого конкурса Олег Павленко.

Он также отметил, что, хотя ни одна работа в полной мере не удовлетворила видение членов жюри конкурса, появилось видение концепции, в каком направлении должна развиваться центральная часть города.

Именно эти работы станут основой для дальнейшей разработки градостроительной документации и детального плана территорий.

Напомним: ранее уже делали несколько конкурсов по концепции развития городского парка, реконструкции Театральной площади, тратили бюджетные средства на призы, однако ничего воплощено не было…