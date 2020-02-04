В Сумах задержали вора-кабельщика Злоумышленник покусился на интернет-кабель, более 70 метров которого он вынес из подвального помещения многоэтажки.

О краже в полицию сообщили жители дома. Люди жаловались на то, что у них исчез Интернет. Принятыми мерами правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний сумчанин. Он пояснил, что кабель планировал сдать в пункт приема металлолома, потому что нужны были деньги.

Сейчас похищенное изъято, а вот в отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.