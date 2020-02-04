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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:40224

Сумские биатлонистки не попали в ТОП-10 на чемпионате мира

За день отдыха на чемпионате мира в Италия Антхольце-Антерсельве спортсменки соскучились по гоночному адреналину и выдали неимоверную по сюжету индивидуалку.

Не так часто самая длинная дистанция дарит такие непредсказуемые сюжетные повороты и держит в напряжении до самых последних минут! А судьбу золота на 15-километровой дистанции решили каких-то две секунды, пишет biathlon.com.ua.

Перед стартом надежды украинских болельщиков в первую очередь были связаны с Юлией Джимой. Не удивительно, ведь именно в этой дисциплине Юля завоевала единственный пока подиум Кубка мира для нашей команды в текущем сезоне. Изюминки выступлению Джимы добавляло то, что наша спортсменка сохраняла шансы в борьбе за Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках. Но надежды украинки держались лишь до третьего огневого рубежа, на котором Юля заработала две минуты штрафа и с общими пятью промахами финишировала лишь 37-й.

Зато интригу для украинских болельщиков в борьбе за высокие позиции сохранила Анастасия Меркушина, которая все силы, накопленные после смешанной эстафеты, аккумулировала на эту гонку! Даже один промах на первой стойке не лишил Настю шансов на подиум. И на заключительном рубеже Меркушина пошла ва-банк! Наша спортсменка включила свою максимальную скорострельность – по этому показателю сегодня украинка вне конкуренции! Четыре выстрела Настя закрыла, а пятый… В этот момент возникло ощущение дежа-вю от промаха Дмитрия Пидручного в спринте. Снова шансы на медаль – и снова пятый промах… С еще одной минутой штрафа Меркушина боролась за попадание в десятку сильнейших, но в итоге показала 11-е время.

Чуть ранее дистанцию преодолели Валя и Вита Семеренко. Обе, к сожалению, не сумели продемонстрировать точность, которая бы позволила компенсировать невысокую скорость на дистанции. Вита с тремя минутами штрафа финишировала 29-й. Валя, допустив на один промах больше, финишировала за пределами зачетной зоны.

Если перед украинскими тренерами и стояла задача – выявить лучшую среди сестер для участия в эстафете, то сегодня наставники команды получили убедительный ответ. Валя, правда, была чуть быстрее по дистанции, но Вита, в свою очередь, все секунды, потерянные по скорости, отыграла по скорострельности, став второй по этому показателю, следом за Анастасией Меркушиной.

Неудачей закончилась и борьба двух наших девушек за попадание в воскресный масс-старт. Ни Юлия Джима, ни Вита Семеренко не сумели набрать достаточное количество очков, чтобы попасть в первую тридцатку, и сейчас пребывают в числе запасных. Справедливости ради отметим, что на этом чемпионате барьер для прохождения в масс-старт оказался очень высоким.

Ну а что же медали? Первой из реальнейших претенденток на победу стартовала Ханна Эберг, ставшая ориентиром для всех соперниц. Промах на первом огневом рубеже еще оставлял шансы на золото, но вторая минута штрафа на четвертой стрельбе практически перечеркнула эти надежды – позади шло еще немало сильных соперниц. Эберг, разумеется, установила лучший ориентир на финише, но и десяти минут не прошло, как этот показатель перекрыла Марте Олсбю Ройселанд. Норвежка стреляла с той же точностью, но на трассе в этом сезоне заметно превосходит шведку, выиграв у той на финише 22 секунды.

Но и Ройселанд не торопилась радоваться, поскольку уже знала, что первые три рубежа чисто прошла Ванесса Хинц, имевшая промежуточный первый график. До сегодняшнего дня в карьере немки не было личных медалей чемпионатов мира, да и вообще подиумов в карьере на Кубке мира у 27-летней спортсменки было всего два. Но сегодня для Ванессы пробил звездный час! Она уверенно закрывала все мишени до последнего рубежа, а с учетом промахов соперниц имела перед последней стрельбой очень солидный запас! Если бы не магия четырех нулей, Хинц наверняка могла бы подойти к решающим пяти выстрелам более спокойно и закрыть мишени, но один промах все-таки допустила, оставив вопрос о победительнице в подвешенном состоянии. Она, конечно, опередила график Олсбю Ройселанд, оттеснив норвежку на второе место, но…

… Но сзади еще шла любимица и полноправная хозяйка этого стадиона Доротея Вирер. Италььянка изрядно расстроила местных болельщиков, заработав по минуте штрафа на двух первых рубежах. Другая бы опустила руки, но не Доро! И не перед своими родными трибунами. Включив максимальные скорости на дистанции и хладнокровие на рубеже, она чисто прошла две оставшихся стрельбы и на последний круг ушла лидером! Хотя преимущество над Хинц составляло всего 2,2 секунды!

Итальянка знала график основной соперницы, но к чему это знание, когда и так понятно: здесь идет борьба изо всех сил, потому что на кону – мировое золото! За 300 метров до финиша Вирер выигрывала уже полторы секунды, и движения Доротеи становились все тяжелее. Хватит ли сил? Подгоняемая тысячами голосов, Вирер добавила мощи в отталкиваниях и все-таки сумела превзойти лидерский график немки – все на тех же две секунды! Брависсимо, Доро! Золото в индивидуальной гонке вслед за успехом в персьюте! Королева четырех рубежей Антхольца!

Последней из тех, кто могла помешать Вирер добыть второе золото чемпионата, была австрийская биатлонистка Кристина Ридер. Но, пройдя чисто три огневых рубежа, она допустила промах в решающей стойке, отбросивший спортсменку за пределы призовой тройки.

А Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок завоевала Ханна Эберг. Первый сезонный трофей этого года стал компенсацией шведской биатлонистке за обидную «деревянную» медаль в гонке, не сумев выиграть эту дисциплину на третьем главном старте подряд – до этого Ханна становилась сильнейшей и на Олимпиаде в Пхенчхане, и на прошлогоднем домашнем чемпионате мира в Эстерсунде. .

Сегодняшней победой Вирер еще более упрочила свое преимущество в общем зачете Кубка мира. Ее ближайшая конкурентка Тирил Экхофф в индивидуальной гонке показала 15-е время и теперь отстает на 94 балла. Еще в шести очках позади идет Ханна Эберг. Лучшей из украинок остается Елена Пидгрушная, пропускавшая сегодняшний старт для подготовки к эстафете и масс-старту. К слову, на данный момент Пидгрушная является единственной нашей спортсменкой, обеспечившей себе масс-старт в Антхольце.

Завтра компанию Лене могут составить наши мужчины. Но для этого Артему Приме придется самому побороться за хорошие очки в индивидуальной гонке, а Дмитрию Пидручному – надеяться, что соперники не вытеснят его из тридцатки. Ждем среды, 15: 15 по Киеву!

Индивидуальная гонка. Женщины
1. Доротея Вирер (1+1+0+0) 43:07,7
2. Ванесса Хинц (0+0+0+1) +2,2
3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+0+1) +15,8
...
11. Анастасия Меркушина (0+1+0+1) +1:35,1
29. Вита Семеренко (2+0+1+0) +3:42,5
37. Юлия Джима (0+1+2+2) +4:23,2
42. Валя Семеренко (1+1+0+2) +4:42,0

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