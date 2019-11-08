Сумские бойцы взяли еще две медали на чемпионате Европы В Риме завершился чемпионат Европы по грэпплингу.

18 февраля в разделе «грэпплинг ги» сумские бойцы завоевали две медали: Дмитрий Баранов занял второе место в весовой категории до 62 кг, а Дмитрий Неткачев завоевал бронзовую награду в весе до 77 кг, сообщил главный тренер сборной Украины сумчанин Сергей Чередниченко. Всего украинцы завоевали 1 золото, 3 серебра и 4 бронзы.