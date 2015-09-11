В Сумах соревновались влюбленные скалолазы 16 февраля в Сумах прошло Открытое первенства клуба «Абалаковец» по скалолазанию, посвященное Международному Дню влюбленных.

Соревновались на скалодроме во Дворце детей и юношества парами и водиночку от 8 до 16 лет, всего пять групп.

Победители и призеры

2011 г.р. и моложе:

1 место – Ключник Арсений (Белополье), Демьяненко Полина («Абалаковец»).

2 место – Гулый Никита, Лемешко Камила

2009 – 2010 г.р.

1 место – Харченко Иван, Усик Анна

2 место – Сарбаев Иван, Ракитина Ксения

3 место – Шокун Егор (Белополье).

2007 – 2008 г.р.

1 место – Линиченко Тарас

2 место – Бутрым Глеб

3 место – Гринка Илья

2005 – 2006 г.р.

1 место – Бруев Максим, Линиченко Влада

2 место – Зинчук Антон, Акилова Дарья

3 место – Степаненко Евгений, Медведева Оксана

2004 г.р. и старше

1 место – Гринка Артем

2 место- Пархоменко Максим

3 место – Сорока Дмитрий

Победители и призеры награждены грамотами, медалями, сладкими призами.