В Сумах соревновались влюбленные скалолазы

Соревновались на скалодроме во Дворце детей и юношества парами и водиночку от 8 до 16 лет, всего пять групп.
Победители и призеры
2011 г.р. и моложе:
1 место – Ключник Арсений (Белополье), Демьяненко Полина («Абалаковец»).
2 место – Гулый Никита, Лемешко Камила
2009 – 2010 г.р.
1 место – Харченко Иван, Усик Анна
2 место – Сарбаев Иван, Ракитина Ксения
3 место – Шокун Егор (Белополье).
2007 – 2008 г.р.
1 место – Линиченко Тарас
2 место – Бутрым Глеб
3 место – Гринка Илья
2005 – 2006 г.р.
1 место – Бруев Максим, Линиченко Влада
2 место – Зинчук Антон, Акилова Дарья
3 место – Степаненко Евгений, Медведева Оксана
2004 г.р. и старше
1 место – Гринка Артем
2 место- Пархоменко Максим
3 место – Сорока Дмитрий
Победители и призеры награждены грамотами, медалями, сладкими призами.
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