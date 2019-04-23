Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54194

Сумские ориентировщики победили на Полтавщине

Турнир по спортивному ориентированию прошел в г. Лубны (Полтавская область).

Сумские ориентировщики привезли домой 4 медали: 1 место - Егор Редька (М-14), Кирилл Лагутин (М-16) и Елизавета Мирошниченко (Ж-14); 3 место - Михаил Тихонков (М-14).

Спорт Спортивное ориентирование

По тематике

В Сумах отметят детский день рождения соревнованиями по ориентированию
03.01.2020 13:20

В Сумах отметят детский день рождения соревнованиями по ориентированию

Праздничный старт «С Днем рожденья!» пройдет в субботу, 4 января, в Сумах....

В Сумах ориентировщики соревновались за призы Деда Мороза
24.12.2019 17:00

В Сумах ориентировщики соревновались за призы Деда Мороза

Областные соревнования по спортивному ориентированию прошли 22 декабря....

На Сумщине провели соревнования по спортивному ориентированию
20.05.2019 16:21

На Сумщине провели соревнования по спортивному ориентированию

18 мая вблизи Лебедина прошли соревнования по спортивному ориентированию «Лебедиський Азимут - 2019», которые уже по праву можно назвать традиционными...

Сумская школьница с медалью чемпионата мира по спортивному ориентированию
08.05.2019 12:55

Сумская школьница с медалью чемпионата мира по спортивному ориентированию

Воспитанники сумской детско-юношеской спортивной школы № 1 удачно выступили на чемпионате мира среди школьников по спортивному ориентированию, который состоялся в...

В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивному ориентированию
23.04.2019 12:58

В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивному ориентированию

18-21 апреля со всей Украины в Сумы съехались спортсмены всех возрастов, от 10 до 85 лет, которые приняли участие в...

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Дырища ЖКХ: сумчане возмущены качеством нового забора на Набережной р. Стрелка
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Сумские ориентировщики победили на Полтавщине
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Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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