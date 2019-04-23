Сумские ориентировщики победили на Полтавщине

Сумские ориентировщики привезли домой 4 медали: 1 место - Егор Редька (М-14), Кирилл Лагутин (М-16) и Елизавета Мирошниченко (Ж-14); 3 место - Михаил Тихонков (М-14).
Праздничный старт «С Днем рожденья!» пройдет в субботу, 4 января, в Сумах....
Областные соревнования по спортивному ориентированию прошли 22 декабря....
18 мая вблизи Лебедина прошли соревнования по спортивному ориентированию «Лебедиський Азимут - 2019», которые уже по праву можно назвать традиционными...
Воспитанники сумской детско-юношеской спортивной школы № 1 удачно выступили на чемпионате мира среди школьников по спортивному ориентированию, который состоялся в...
18-21 апреля со всей Украины в Сумы съехались спортсмены всех возрастов, от 10 до 85 лет, которые приняли участие в...