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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на пожаре погиб хозяин дома (видео)

18 февраля в 13:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Санаторная в с. Токари Лебединского района.

О пожаре сообщил местный житель, который увидел дым из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 10 кв. м, стены и перекрытия на площади до 30 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находился на расстоянии 100 м от очага горения. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины 1989 г.р.

В 14:15 возгорание локализовали, а в 16:25 - потратив на тушение около 16 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Лебединский район Пожар Смерть на пожаре

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