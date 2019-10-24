Житель Сумщины из любопытства хранил пистолет, взрыватель и ружье Полиция открыла уголовное производство за незаконное хранение оружия.

Во время профилактических мероприятий по выявлению лиц, которые незаконно хранят оружие, участковые офицеры полиции Шостки установили 56-летнего жителя райцентра. Мужчина признался, что у него есть пистолет. Но оказалось, что, кроме пистолета, в его доме полицейские нашли и другое запрещенное для хранения оружие.

По словам мужчины, все это он приобрел у незнакомцев, а хранил «из любопытства».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Кроме того, на мужчину был составлен административный протокол по ст. 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного или пневматического оружия». За этот вид правонарушения мужчине грозит штраф от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.