В Сумах Девятка снова осталась без воды Из-за порыва на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Интернационалистов, Ивана Сирко и проспекта Михаила Лушпы.

В связи с проведением работ по устранению порыва водопроводной сети по ул. Интернационалистов, 12 сегодня, 19 февраля, в 11:00 временно прекращена подача воды по следующим адресам:

- №№ 10, 12, 14, 20, 22 по ул. Интернационалистов;

- №№ 23, 25, 27, 29, 31 по ул. И.Сирко;

- № 20/1 по ул. М.Лушпы.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

Вчера ремонтировали здесь же, без воды были те же дома.