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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16286

Сумские маршрутки ездят на «лысой» резине

Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг совместно с управлением патрульной полиции Сумщины провел рабочее совещание с перевозчиками, которые работают на городских маршрутах общественного транспорта.

Начали с рассмотрения вопроса перевозки участников боевых действий и членов семей погибших участников АТО / ООС. Директор КУ «Центр участников боевых действий» Александр Мордванюк обратился к перевозчикам с тем, чтобы они провели дополнительные инструктажи с водителями по перевозкам льготников указанных категорий при наличии соответствующих удостоверений, а также сообщил, что во избежание недоразумений, которые имели место при проезде членов семей погибших участников АТО / ООС, коммунальное учреждение совместно с департаментом социальной защиты населения прорабатывают вопрос выпуска вкладыша единого образца для членов семей погибших участников АТО / ООС.

Старший инспектор по особым поручениям отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Сумской области Игорь Биловол напомнил, что до конца февраля будут проходить мероприятия по проверке общественного транспорта «Перевозчик зима - 2020». Среди основных нарушений, выявленных в настоящее время, - изношенность покрышек, ненадлежащее крепление сидений, отсутствие актов технического контроля транспортных средств. Представитель патрульной полиции также сообщил, что в январе по вине водителей общественного транспорта произошло пять ДТП, тогда как за весь прошлый год их было 21. Он призвал перевозчиков тщательно контролировать техническое состояние транспорта и соблюдение водителями правил дорожного движения и предупредил, что при необходимости проверки продолжатся и после завершения комплекса профилактических мероприятий «Перевозчик зима - 2020».

Со своей стороны начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко добавил, что проведенные структурным подразделением проверки обнаружили неудовлетворительное санитарное состояние салонов - а именно пола, чехлов сидений, уплотнителей дверей, отсутствие необходимой информации, недостоверные данные для связи с перевозчиком. Отдел направит акты проверок перевозчикам, которые обязаны в 10-дневный срок исправили выявленные недостатки. Дополнительно Сергей Яковенко поручил перевозчикам привести паспорта маршрутов в соответствии с решением исполнительного комитета от 21 января 2020 года «Об определении перечня и названий остановок городского пассажирского транспорта на территории Сумской городской объединенной территориальной громады».

Заместитель городского головы Александр Журба, учитывая количество выявленных во время проверок нарушений, поручил отделу транспорта, связи и в дальнейшем во взаимодействии с соответствующими структурами тщательно контролировать вопросы санитарно-технического состояния транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в городе.

Общество Маршрутки

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