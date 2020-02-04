У Сумах виставилась епатажна Ірина Гаршина Вона - майстер епатажу! Талановита художниця, стиль робіт якої є впізнаваним завдяки насиченості кольорів, яскравості, вибуховості сюжетів, авторському сарказму та гротеску.

Ірина Гаршина презентувала виставку робіт «Та допоможе нам Фройд!» у Сумській міській галереї.

Автор представила картини, виконані протягом 2019-2020 років.

«Жіноче питання» в сучасному світі – так можна охарактеризувати зміст виставки. Краса, її в’янення та розквіт, жіноча дружба, сексуальність на фоні реалій нашого життя – ось, про що вам можуть розповісти серії робіт Ірини Гаршиної», - говорить художниця.

Виставка триватиме до 1 березня. Вхід вільний.