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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32158

У Сумах виставилась епатажна Ірина Гаршина

Вона - майстер епатажу! Талановита художниця, стиль робіт якої є впізнаваним завдяки насиченості кольорів, яскравості, вибуховості сюжетів, авторському сарказму та гротеску.

Ірина Гаршина презентувала виставку робіт «Та допоможе нам Фройд!» у Сумській міській галереї.

Автор представила картини, виконані протягом 2019-2020 років.

«Жіноче питання» в сучасному світі – так можна охарактеризувати зміст виставки. Краса, її в’янення та розквіт, жіноча дружба, сексуальність на фоні реалій нашого життя – ось, про що вам можуть розповісти серії робіт Ірини Гаршиної», - говорить художниця.

Виставка триватиме до 1 березня. Вхід вільний.

Досуг Выставка Ирина Гаршина

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Кино Космос
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Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
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Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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