У Сумах виставилась епатажна Ірина Гаршина

Ірина Гаршина презентувала виставку робіт «Та допоможе нам Фройд!» у Сумській міській галереї.
Автор представила картини, виконані протягом 2019-2020 років.
«Жіноче питання» в сучасному світі – так можна охарактеризувати зміст виставки. Краса, її в’янення та розквіт, жіноча дружба, сексуальність на фоні реалій нашого життя – ось, про що вам можуть розповісти серії робіт Ірини Гаршиної», - говорить художниця.
Виставка триватиме до 1 березня. Вхід вільний.
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