В Сумах провели чемпионат города по киокушинкай

Турнир прошел в стенах Дворца детей т юношества. Спортсмены соревновались в разделе ката.
Первые места в итоге заняли Андрей Супрун, Влада Редька, Кирилл Базиль, Полина Берестовская и Максим Лапенко. Вице-чемпионами стали Ульяна Берестовская, Максим Зиненко и Никита Топчиев. «Бронзу» получили Константин Макаренко, Виктор Брайков, Елизавета Дыченко, Иван Мени.
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