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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51145

В Сумах провели чемпионат города по киокушинкай

На выходных в Сумах прошел чемпионат города по киокушинкай каратэ.

Турнир прошел в стенах Дворца детей т юношества. Спортсмены соревновались в разделе ката.

Первые места в итоге заняли Андрей Супрун, Влада Редька, Кирилл Базиль, Полина Берестовская и Максим Лапенко. Вице-чемпионами стали Ульяна Берестовская, Максим Зиненко и Никита Топчиев. «Бронзу» получили Константин Макаренко, Виктор Брайков, Елизавета Дыченко, Иван Мени.

Спорт Каратэ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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