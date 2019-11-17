В Сумах провели чемпионат города по киокушинкай На выходных в Сумах прошел чемпионат города по киокушинкай каратэ.

Турнир прошел в стенах Дворца детей т юношества. Спортсмены соревновались в разделе ката. Первые места в итоге заняли Андрей Супрун, Влада Редька, Кирилл Базиль, Полина Берестовская и Максим Лапенко. Вице-чемпионами стали Ульяна Берестовская, Максим Зиненко и Никита Топчиев. «Бронзу» получили Константин Макаренко, Виктор Брайков, Елизавета Дыченко, Иван Мени.