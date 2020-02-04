На Сумщине задержали очередного наркодилера Шосткинская местная прокуратура 18 февраля сообщила о подозрении 42-летнему мужчине, который занимался незаконным оборотом психотропных веществ.

Наркодельца задержали «на горячем» при продаже соответствующему лицу за 2 тыс грн пакета с порошкообразным веществом. Ранее в рамках уголовного проавадження уже задокументованоаналогичний факт реализациичоловиком бумажного свертка с веществом, которое согласно заключению эксперта еметамфетамином.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконнепридбання и хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества, совершенное повторно) УК Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.