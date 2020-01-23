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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12289

В Сумах провели чемпионат города по боксу

Турнир собрал 15-16 февраля в Сумах 101 участника из Сум, Тростянца, Глухова, Шостки, Ахтырки, Бурыни, Лебедина, Путивля и Боромли.

Победителями в категории 2010-2012 г.р. в своем весе стали Артем Петров (Путивль), Александр Стеблянко (Лебедин), Илья Шелест, Дмитрий Хоменко (Лебедин), Эльдар Прядинский (Шостка), Егор Гавриленко (Тростянец), Артем Каста и Рустам Каримов (Тростянец).

В категории 2008-2009 г.р. «золото» получили Серафим Таран, Никита Жарик, Богдан Рева (Глухов), Максим Павлик (Глухов), Максим Калич (Ахтырка), Никита Суглобов (Глухов), Эльдар Коломойченко Шостка) и Максим Власенко.

Среди спортсменов 2006/2007 г.р. чемпионами стали Николай Фисенко (Шостка), Сергей Еремин (Глухов), Максим Савенков, Арсений Рычков (Шостка), Станислав Петров (Путивль), Денис Машков (Лебедин), Назар Плахотько (Лебедин), Владислав Тимченко (Лебедин), Семен Деркач, Артем Сердюк, Владимир Белоус (Шостка).

В возрасте  2004/2005 г.р. «золото» получили Ростислав Прокопович (Лебедин), Дмитрий Птащенко, Илья Зайченко, Евгений Бояринцев, Владислав Коваленко и Валентин Дудеренко.

Никита Кукелко из Глухова и Сергей Цуканов стали чемпионами в категории «Молодежь».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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