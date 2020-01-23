В Сумах провели чемпионат города по боксу

Победителями в категории 2010-2012 г.р. в своем весе стали Артем Петров (Путивль), Александр Стеблянко (Лебедин), Илья Шелест, Дмитрий Хоменко (Лебедин), Эльдар Прядинский (Шостка), Егор Гавриленко (Тростянец), Артем Каста и Рустам Каримов (Тростянец).
В категории 2008-2009 г.р. «золото» получили Серафим Таран, Никита Жарик, Богдан Рева (Глухов), Максим Павлик (Глухов), Максим Калич (Ахтырка), Никита Суглобов (Глухов), Эльдар Коломойченко Шостка) и Максим Власенко.
Среди спортсменов 2006/2007 г.р. чемпионами стали Николай Фисенко (Шостка), Сергей Еремин (Глухов), Максим Савенков, Арсений Рычков (Шостка), Станислав Петров (Путивль), Денис Машков (Лебедин), Назар Плахотько (Лебедин), Владислав Тимченко (Лебедин), Семен Деркач, Артем Сердюк, Владимир Белоус (Шостка).
В возрасте 2004/2005 г.р. «золото» получили Ростислав Прокопович (Лебедин), Дмитрий Птащенко, Илья Зайченко, Евгений Бояринцев, Владислав Коваленко и Валентин Дудеренко.
Никита Кукелко из Глухова и Сергей Цуканов стали чемпионами в категории «Молодежь».
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