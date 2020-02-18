В Сумах на темном переходе сбили 18-летнюю девушку (видео) 18 февраля, около 20.20, во время патрулирования улицы 20 лет Победы, экипаж патрульных увидел легковой автомобиль Daewoo Nexia, который стоял посреди проезжей части с включенной аварийной сигнализацией.

Стражи порядка остановились и установили, что 59-летний водитель, управляя автомобилем, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги.

Вследствие ДТП пешеход получила телесные повреждения - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет устанавливать все причины и обстоятельства ДТП.