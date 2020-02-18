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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13834

В Сумах на темном переходе сбили 18-летнюю девушку (видео)

18 февраля, около 20.20, во время патрулирования улицы 20 лет Победы, экипаж патрульных увидел легковой автомобиль Daewoo Nexia, который стоял посреди проезжей части с включенной аварийной сигнализацией.

Фото UA:СУМИ

Стражи порядка остановились и установили, что 59-летний водитель, управляя автомобилем, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги.

Вследствие ДТП пешеход получила телесные повреждения - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет устанавливать все причины и обстоятельства ДТП.

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