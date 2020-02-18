В Сумах на темном переходе сбили 18-летнюю девушку (видео)

Стражи порядка остановились и установили, что 59-летний водитель, управляя автомобилем, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги.
Вследствие ДТП пешеход получила телесные повреждения - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет устанавливать все причины и обстоятельства ДТП.
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