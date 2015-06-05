20 лютого – заходи на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні

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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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20 лютого
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Покладання квітів до могили О. Братушки та пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО
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10:00
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Міське кладовище
(вул. 20 років Перемоги)
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Мітинг-реквієм, покладання квітів та свічок до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні
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10:15
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Сквер Героїв Небесної Сотні
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Благодійний концерт, присвячений Героям Небесної Сотні
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12:00
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Обласна філармонія
(вул. Петропавловська, 63)
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