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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24332

20 лютого – заходи на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні

Заходи на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні оприлюднили на сайті мерії.

Назва заходу

Час

Місце проведення

20 лютого

Покладання квітів до могили О. Братушки та пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО

10:00

Міське кладовище

(вул. 20 років Перемоги)

Мітинг-реквієм, покладання квітів та свічок до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні

10:15

Сквер Героїв Небесної Сотні

Благодійний концерт, присвячений Героям Небесної Сотні

12:00

Обласна філармонія

(вул. Петропавловська, 63)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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