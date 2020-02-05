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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские баскетболисты в пятерке 2-го тура Суперлиги 3х3

18 февраля в Одессе состоялись матчи 2-го тура Суперлиги 3х3.

Соревновались мужские и женские команды. У мужчин в основном раунде приняли участие 12 команд. Восемь из них вошли в него по итогам 1-го тура чемпионата. Еще четыре команды завоевали право выступать в квалификации. У женщин соревновались девять команд.

Сумы в этих соревнованиях представляли мужская и женская команды БК «СумДУ».

Девушки, не справившись со стартовым волнением без шансов проиграли первую игру стритболисткам из Ивано-Франковска 3:21, а вот во второй игре дали бой хозяйкам соревнований, но также уступили 14:16. По итогам предварительного этапа команда заняла третье место в группе и не попала в четвертьфинал.

Мужская команда по итогам первого тура Суперлиги 3х3 не попала в основную сетку в Одессе, поэтому должна была пробиваться в основной раунд через квалификацию. С этой задачей подопечные Ярослава Ковалева успешно справились, обыграв по очереди команды  «Южный» 21:10, «Новомосковск» 15:14, «Инваспорт-Днепр-2» 21:9 и СБК «Львов» 17:10.

Попав в основной раунд, команда БК «СумДУ» заняла первое место в группе «А», обыграв «Франковск ИФНМУ» 21:19 (ОТ) и Сборную Украины U23 22:20 (ОТ).

В четвертьфинале БК «СумДУ» уступили белорусской «The Green Team» со счетом 13:19.

По дополнительному показателю (количество набранных очков во всех играх) сумчане заняли итоговое 5-е место во втором туре Суперлиги 3х3. А это значит, что наша команда в третьем туре пропустит квалификацию и стартует сразу с основной сетки.

В финале команда «Житомира» победила «The Green Team» 20:19.

Третий тур Суперлиги состоится 25 февраля в Киеве.

Спорт Баскетбол 3х3 БК СумГУ

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