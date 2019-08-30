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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53205

Сумчан запрошують взяти участь у відеофлешмобі «Україна та Європа: прямуємо разом»

Представництво ЄС в Україні запрошує взяти участь у відеофлешмобі «Україна та Європа: прямуємо разом».

Цей флешмоб є частиною інформаційної кампанії Представництва ЄС в Україні. його мета - сприяти розбудові плідних відносин між Україною та ЄС та поширенню європейських цінностей.

Аби взяти участь у флешмобі, необхідно:

  1. Зняти коротке відео на тему «Україна та Європа: прямуємо разом», у якому розповісти про власне бачення України у європейському просторі, майбутнє відносин Україна-ЄС або про те, як Ви популяризуєте європейські цінності та європейський спосіб життя у Вашому місті.

  1. Перевірити, аби відео відповідало технічним вимогам:

  • Тривалість: максимум 1 хвилина – для Instagram, 2 хвилини – для Facebook.

  • Будь-який спосіб зйомки: смартфон, фото- чи відеокамера.

  • Гарна якість відео вітається.

  • Бажаною мовою є українська.

  1. Опублікувати відео в Facebook та/або Instagram:

  • Розмістити ролик на особистій сторінці або на сторінці організації, яку ви представляєте.

  • Поставити хештег #ЄвропаЦеЯ

  • Позначити сторінку Представництва ЄС в Україні (Facebook – @EUDelegationUkraine, Instagram – @euinua). 

  1. Заповнити анкету учасника флешмобу за посиланнямhttp://bit.ly/EU_flashmob та завантажити ролик на файлообмінник (Google Drive, Dropbox, OneDrive, WeTransfer, Fex.Net, DropMeFiles тощо).

Найкращі відеороботи будуть об’єднані в ролик від Представництва ЄС, який покажуть на українських телеканалах наприкінці року.

Знявши відео, Ви зможете взяти участь у Фестивалі регіонального кіно. Там у Вас буде можливість презентувати власне відео, а також ознайомитися з відеороботами інших учасників. Дату проведення Фестивалю у Вашому регіоні знайдете у календарі нижче.

Детальніше про умови участі у флешмобі: http://bit.ly/EU_flashmob_conditions

За деталями, будь ласка, звертайтеся до Аліси ТЯГУН, тел. +38(095)726-54-66, atiagun@internews.ua, або до Станіслава КОРОЛЬКОВА, тел +38(099)455-23-75, skorolkov@internews.ua.

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