Сумчан запрошують взяти участь у відеофлешмобі «Україна та Європа: прямуємо разом»

Цей флешмоб є частиною інформаційної кампанії Представництва ЄС в Україні. його мета - сприяти розбудові плідних відносин між Україною та ЄС та поширенню європейських цінностей.
Аби взяти участь у флешмобі, необхідно:
Зняти коротке відео на тему «Україна та Європа: прямуємо разом», у якому розповісти про власне бачення України у європейському просторі, майбутнє відносин Україна-ЄС або про те, як Ви популяризуєте європейські цінності та європейський спосіб життя у Вашому місті.
Перевірити, аби відео відповідало технічним вимогам:
Тривалість: максимум 1 хвилина – для Instagram, 2 хвилини – для Facebook.
Будь-який спосіб зйомки: смартфон, фото- чи відеокамера.
Гарна якість відео вітається.
Бажаною мовою є українська.
Опублікувати відео в Facebook та/або Instagram:
Розмістити ролик на особистій сторінці або на сторінці організації, яку ви представляєте.
Поставити хештег #ЄвропаЦеЯ
Позначити сторінку Представництва ЄС в Україні (Facebook – @EUDelegationUkraine, Instagram – @euinua).
Заповнити анкету учасника флешмобу за посиланнямhttp://bit.ly/EU_flashmob та завантажити ролик на файлообмінник (Google Drive, Dropbox, OneDrive, WeTransfer, Fex.Net, DropMeFiles тощо).
Найкращі відеороботи будуть об’єднані в ролик від Представництва ЄС, який покажуть на українських телеканалах наприкінці року.
Знявши відео, Ви зможете взяти участь у Фестивалі регіонального кіно. Там у Вас буде можливість презентувати власне відео, а також ознайомитися з відеороботами інших учасників. Дату проведення Фестивалю у Вашому регіоні знайдете у календарі нижче.
Детальніше про умови участі у флешмобі: http://bit.ly/EU_flashmob_conditions
За деталями, будь ласка, звертайтеся до Аліси ТЯГУН, тел. +38(095)726-54-66, atiagun@internews.ua, або до Станіслава КОРОЛЬКОВА, тел +38(099)455-23-75, skorolkov@internews.ua.
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