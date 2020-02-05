Сумчанам не видать капремонта Харьковской Именно такой вывод можно сделать из ответа на онлайн-петицию «Капитальный ремонт проезжей части центральной ул. Харьковской в 2020 году!».

«Прошу поддержать капитальный ремонт асфальтного покрытия центральной артерии города - ул.Харьковской от моста над р.Псел и как минимум до улицы Воеводина за СумГУ.

Дорожное полотно полностью устарело, бесконечный ямочный ремонт далее просто невозможен.

Прошу разработать план ремонта - перекрытие половины улицы, укладка новой подушки и асфальта и переход на вторую половину с таким же ремонтом в 2020 году», - писал автор петиции Голуб Иван Олегович.

Ответ на электронную петицию:

«В соответствии с решением Сумского городского совета от 24.12.2019 № 6248-МР «О бюджете Сумской городской объединенной территориальной громады на 2020 год» расходы на капитальный ремонт дорог по г. Сумы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.

Дополнительно сообщаем, что в текущем году Сумской областной государственной администрацией учтено предложение Сумского городского совета от 08.01.2020 № 13 / 03.02.02-08 о выделении средств субвенции из государственного бюджета для проведения работ по текущему среднему ремонту улицы Харьковская.

В настоящее время департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета объявлена процедура публичной закупки на ожидаемую стоимость 140 млн грн на предоставление услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений ул. Харьковская.

После определения победителя аукциона и заключения соответствующего договора совместно с исполнителем будет проработан вопрос выполнения вышеуказанных работ».

Напомним: ранее мэр Сум Александр Лысенко, который, кстати, подписал и ответ на эту петицию, говорил, что в 2020 году будут капитально ремонтировать ул. Харьковскую с двух сторон – от въезда в город и от Харьковского моста до перекрестка в ул. Прокоьева - пр. Лушпы.