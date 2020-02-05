На Сумщине прокуратура вернула в госсобственность землю стоимостью почти больше 2 млн грн Во исполнение решения суда, которое было принято по иску Роменской местной прокуратуры, фермерское хозяйство в феврале 2020 года вернуло Главному управлению Госгеокадастра в Сумской области земельные участки общей площадью 30 га и стоимостью почти 2,2 млн грн.

«Ранее было установлено, что с 1990 года указанные земли были предоставлены в пожизненное унаследованное владения физическому лицу для ведения сельского хозяйства. После его смерти в 2005 году земельные участки возвращены в государственную собственность не были, поскольку их использовал наследник. Однако Гражданский кодекс Украины не предусматривает возможность наследования такой категории земель, поэтому прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением», - рассказал начальник Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Андрей Инатьев.