На Сумщине прокуратура вернула в госсобственность землю стоимостью почти больше 2 млн грн

«Ранее было установлено, что с 1990 года указанные земли были предоставлены в пожизненное унаследованное владения физическому лицу для ведения сельского хозяйства. После его смерти в 2005 году земельные участки возвращены в государственную собственность не были, поскольку их использовал наследник. Однако Гражданский кодекс Украины не предусматривает возможность наследования такой категории земель, поэтому прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением», - рассказал начальник Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Андрей Инатьев.