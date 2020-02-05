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«Результаты» мэра Терещенко: В Глухове могут закрыть школу, – депутат

Несмотря на то, что депутаты горсовета вчера заставили мэра принять бюджет, в Глухове сохраняется опасность закрытия школы №5.

Об этом в комментарии «Неделе» сообщил глава фракции партии «Укроп» Глуховского горсовета Андрей Карлов. 

Он отметил, что вчера наконец-то был принят горбюджет–2020.

«Год, который мэр Терещенко не появлялся на рабочем месте, привел к полному развалу работы городской власти. Пытаясь сэкономить, решили закрыть школу №5. Делается это не своими руками – школу, по-другому не скажешь, «кошмарит» пожарная инспекция. Если не принять срочные меры, все закончится очень плачевно», – сказал Карлов.

Депутат напомнил о том, что мэр всячески избегает отчета о своей работе.

«Результаты» работы мэра Терещенко: высокие тарифы, закрывающаяся школа, увольнение врачей и учителей. Бюджет приняли, но требование депутатов к городской власти отчитаться за проделанную работу остается не выполненным», – подчеркнул Карлов.

Как уже сообщалось, вчера глава фракции «Воля народа» в Глуховском городском совете Юрий Бурлака сообщил, что мэр Терещенко уже год не появлялся на работе, из-за чего жителям города не могут понизить завышенные тарифы.

«В связи с теплой зимой тарифы на отопление должны быть значительно ниже. Но в отсутствие мэра вопрос не решается. Депутаты горсовета неоднократно призывали Терещенко обратить внимание на интересы глуховчан, но он их игнорирует», – сообщил Бурлака.

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