В суде по делу гибели младенца в лифте допросили директора «Горсумылифта» Сегодня, 19 февраля, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное заседание по делу гибели младенца в лифте дома по Супруна, 32/1 2 января прошлого года.

Сегодня в суде допросили одного из пяти обвиняемых по этому делу - директор ООО «Горсумылифт» Евгения Костенко. Он в заседании заявил, что нарушений, которые могли бы повлечь такую трагедию, в своей работе не допускал, пишет sumy.today.

По его словам, после капитального ремонта лифта были обращения от жителей дома о неисправности, в том числе непосредственно и от отца младенца, который погиб, Сергея Чернышева. На это обращение тогда, по его словам, отреагировали и отремонтировали лифт. За 2018 год больше всего обращений было по застреванию посторонних предметов в дверях лифта, остановку самого лифта из-за перегрузки и сожженных кнопок. Долгое время лифт не работал только один раз - в августе 2018 года.

Причиной трагедии обвиняемый считает перемычку, установленную в лифте, о чем ему стало известно из материалов дела. Однако, кто установил эту перемычку, обвиняемый не знает. По его словам, в случае поступления заявления о неисправности лифта, неполадку устранял электромеханик. О выезде к лифту накануне 2 января 2019 года электромеханика Сергея Шубенко он узнал уже после трагедии.

Напомним: в этом деле судят заместителя сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины. Директора ООО «Горсумылифт» судят по ч.2 ст. 272 и ч.2 ст.367 УК, прораба и электромеханика «Горсумылифта» по ч. 2 ст.272 УК.