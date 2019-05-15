Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14167

Сумские депутаты обратились к президенту относительно недопущения введения законопроектов о продаже земли

На внеочередной сессии депутаты городского совета приняли Обращение к Президенту Украины о приостановлении рассмотрения законопроектов, в которых говорится об обороте земель сельскохозяйственного назначения и совершенствование системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Инициаторами обращения выступили две депутатские фракции «ВО «Батькивщина» и «ВО «Свобода».

«Сегодня мнение людей разделилась: одни хотят продать землю, но не понимают как это сделать; вторые стремятся продать как можно дороже, но им не предлагают достойную цену; третьи - вообще против продажи. Поэтому мы просим поддержать проект решения, чтобы окончательное слово было за народом Украины, нужен ли им этот закон и каким он должен быть», - подчеркнул лидер городской фракции «ВО «Батькивщина» Анатолий Сагач.

Его коллега, глава фракции «ВО «Свобода» также призвала депутатов сплотиться в данной ситуации и совместными усилиями помочь непоправимым последствиям.

«Прошу всех депутатов городского совета поддержать данное обращение! Очень важно, чтобы народные избранники принимали решения не только самостоятельно, но и прислушивались к мнению народа», - добавила Юлия Левченко.

«Если мы сейчас продадим землю вместе с недрами, с ее богатствами, то что мы оставим нашим детям, потомкам? Нужно поддержать это обращение с требованием снятия этих проектов решений до момента проведения референдума, а перед этим нужно широкое обсуждение и национальный консенсус», - заметил секретарь городского совета Андрей Баранов (также избиравшийся от «Батькивщины»).

В своем обращении избранники аргументировали несогласие с реформой тем, что земля может стать заложницей спекулятивных действий, в результате которых будет сорвана слаженная работа агропромышленного комплекса, что в свою очередь повлияет на продовольственную безопасность и приведет к дестабилизации ситуации в Украине. По их убеждению, реформа должна гарантировать: защиту интересов простого селянина и фермера; легкий доступ к материальным, дешевым финансовым и другим ресурсам индивидуальных селянских и мелких фермерских хозяйств; упрощение ведения аграрного бизнеса селянами и фермерами; улучшение инфраструктуры на селе и государственных механизмов содействия развитию индивидуальных крестьянских и мелких фермерских хозяйств.

Поэтому депкорпус обратился к главе государства с просьбой придерживаться требований по недопущению принятия решений Верховной Радой Украины по проектам Законов №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» и № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений»; создании рабочей группы в составе органов местного самоуправления, профессиональных ассоциаций и аграрных союзов, профильных министерств, комитетов ВРУ, результатом работы которой должно стать создание единой национальной программы реформирования земельных отношений; назначение всеукраинского референдума и предоставления Украинской возможности самостоятельно определяться относительно дальнейшей судьбы сельскохозяйственной земли.

Соответствующий проект решения был поддержан - «За» проголосовали 23 представителя депутатского корпуса с 24 присутствующих.

Политика Обращение горсовета Рынок земли

По тематике

Акция протеста против открытия рынка земли проходит на Сумщине
04.12.2019 14:55

Акция протеста против открытия рынка земли проходит на Сумщине

Люди ходят по пешеходному переходу, перекрыв трассу Сумы –Киев....

Сумские депутаты просят президента Украины ветировать два законопроекта
17.10.2019 13:31

Сумские депутаты просят президента Украины ветировать два законопроекта

Во время внеочередной сессии городского совета депутаты приняли Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ветировании проектов законов, касающихся использования...

Сумские депутаты призвали президента Украины не капитулировать
04.10.2019 12:45

Сумские депутаты призвали президента Украины не капитулировать

Сегодня, 4 октября, на внеочередной сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение об обращении к президенту и Верховной Раде Украины...

15.05.2019 11:46

Сумские депутаты снова обратились к госорганам по поводу вывода средств из горбюджета в районы

Сегодня, 15 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты обратились к новоизбранному Президенту Украины, прокуратуре Сумщины, полиции Сумщины, управлению СБУ в...

Сумской горсовет предлагал провести инаугурацию Зеленского уже 19 мая
15.05.2019 11:06

Сумской горсовет предлагал провести инаугурацию Зеленского уже 19 мая

Сегодня, 15 мая, на сессии Сумского горсовета рассмотрели проект решения об обращении к Верховной Раде о как можно скорейшей инаугурации...

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Сумские депутаты обратились к президенту относительно недопущения введения законопроектов о продаже земли
Сегодня 17:14
В суде по делу гибели младенца в лифте допросили директора «Горсумылифта»
Сегодня 16:53
«Результаты» мэра Терещенко: В Глухове могут закрыть школу, – депутат
Сегодня 16:19
На Сумщине прокуратура вернула в госсобственность землю стоимостью почти больше 2 млн грн
Сегодня 16:17
Сумчанам не видать капремонта Харьковской
Сегодня 15:32
Сумчан запрошують взяти участь у відеофлешмобі «Україна та Європа: прямуємо разом»
Сегодня 14:53
Сумские баскетболисты в пятерке 2-го тура Суперлиги 3х3
Сегодня 13:46
20 лютого – заходи на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
Сегодня 13:24
В Сумах на темном переходе сбили 18-летнюю девушку (видео)
Сегодня 13:13
В Сумах провели чемпионат города по боксу
Сегодня 13:12
На Сумщине задержали очередного наркодилера
Сегодня 12:57
view counter

Статьи

Кремлівські посіпаки у Сумах
Сегодня 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
Сегодня 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
Сегодня 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
Вчера 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.