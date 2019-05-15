Сумские депутаты обратились к президенту относительно недопущения введения законопроектов о продаже земли На внеочередной сессии депутаты городского совета приняли Обращение к Президенту Украины о приостановлении рассмотрения законопроектов, в которых говорится об обороте земель сельскохозяйственного назначения и совершенствование системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Инициаторами обращения выступили две депутатские фракции «ВО «Батькивщина» и «ВО «Свобода».

«Сегодня мнение людей разделилась: одни хотят продать землю, но не понимают как это сделать; вторые стремятся продать как можно дороже, но им не предлагают достойную цену; третьи - вообще против продажи. Поэтому мы просим поддержать проект решения, чтобы окончательное слово было за народом Украины, нужен ли им этот закон и каким он должен быть», - подчеркнул лидер городской фракции «ВО «Батькивщина» Анатолий Сагач.

Его коллега, глава фракции «ВО «Свобода» также призвала депутатов сплотиться в данной ситуации и совместными усилиями помочь непоправимым последствиям.

«Прошу всех депутатов городского совета поддержать данное обращение! Очень важно, чтобы народные избранники принимали решения не только самостоятельно, но и прислушивались к мнению народа», - добавила Юлия Левченко.

«Если мы сейчас продадим землю вместе с недрами, с ее богатствами, то что мы оставим нашим детям, потомкам? Нужно поддержать это обращение с требованием снятия этих проектов решений до момента проведения референдума, а перед этим нужно широкое обсуждение и национальный консенсус», - заметил секретарь городского совета Андрей Баранов (также избиравшийся от «Батькивщины»).

В своем обращении избранники аргументировали несогласие с реформой тем, что земля может стать заложницей спекулятивных действий, в результате которых будет сорвана слаженная работа агропромышленного комплекса, что в свою очередь повлияет на продовольственную безопасность и приведет к дестабилизации ситуации в Украине. По их убеждению, реформа должна гарантировать: защиту интересов простого селянина и фермера; легкий доступ к материальным, дешевым финансовым и другим ресурсам индивидуальных селянских и мелких фермерских хозяйств; упрощение ведения аграрного бизнеса селянами и фермерами; улучшение инфраструктуры на селе и государственных механизмов содействия развитию индивидуальных крестьянских и мелких фермерских хозяйств.

Поэтому депкорпус обратился к главе государства с просьбой придерживаться требований по недопущению принятия решений Верховной Радой Украины по проектам Законов №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» и № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений»; создании рабочей группы в составе органов местного самоуправления, профессиональных ассоциаций и аграрных союзов, профильных министерств, комитетов ВРУ, результатом работы которой должно стать создание единой национальной программы реформирования земельных отношений; назначение всеукраинского референдума и предоставления Украинской возможности самостоятельно определяться относительно дальнейшей судьбы сельскохозяйственной земли.

Соответствующий проект решения был поддержан - «За» проголосовали 23 представителя депутатского корпуса с 24 присутствующих.