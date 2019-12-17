Сумской велосипедист в топ-5 на чемпионате Украины Во Львове завершился зимний чемпионат Украины по велоспорту на треке.

Сумчанин Артём Тимчук принял участие в 4 дисциплинах. Лучшим результатом стало выступление в гонке «итальянка» - 5 место, ещё в активе гонщика 11 место на 200 метров сходу, 12 место в групповом спринте и 15 место в кейрине. Таким образом Артёму удалось набрать в зачёт 35 рейтинговых очков.