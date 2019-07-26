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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30314

В сумских общежитиях газ отключать пока не будут

В сумских общежитиях газоснабжение отключать не будут до официального разъяснения НКРЭКУ.

Такими словами руководитель аппарата облгосадминистрации Игорь Кальченко успокоил жителей двух общежитий г. Сумы, которые обратились в облгосадминистрацию за помощью.

Жители общежитий города Сумы пришли в облгосадминистрацию в панике: среди зимы им хотят отключить газ. Основанием для прекращения газоснабжения / распределения природного газа является отсутствие заключенного с владельцем договора распределения природного газа с АО «Сумыгаз». Сейчас проблема заключается в неоднозначной трактовке самого понятия «собственник общежития», в частности «владелец хозяйственных помещений общежития». Сейчас жители общежитий приватизировали только свои комнаты.

Совещание при участии представителей газоснабжающих организаций, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), общественных активистов, власти города Сумы и самих жителей общежитий былл «горячим». Каждая сторона отстаивала свою позицию, ссылаясь на законодательные акты, правила и другие документы. В конце концов решили дождаться официального разъяснения НКРЭКУ.

«Мы ждем официальных разъяснений от Минрегиона и НКРЭКУ по этому вопросу. Сейчас позиция ПАО «Сумыгаз» и ООО «Сумыгаз сбыт», что они не будут отключать эти общежития от газа», - подчеркнул Игорь Кальченко.

Общество Отключение газа

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