На новое оборудование для областной больницы не хватает денег На днях замглавы Сумского областного совета Татьяна Головко совместно с руководством Сумской ОГА с рабочим визитом посетила объекты строительства Сумской областной клинической больницы.

На сегодняшний день в областной больнице продолжается обустройство «Корпуса В», в котором на четырех этажах будут размещены нефрологическое, гематологическое и физиотерапевтическое отделение. Чиновники имели возможность пообщаться с заведующими отделений, осмотреть палаты и будущие рабочие места медицинского персонала. Часть палат уже укомплектована всем необходимым, мебель для работников уже заказана. Важным вопросом остается запуск лифтов и обустройство пожарной сигнализации. Главный врач областной клинической больницы Владимир Горох говорит, что после завершения всех работ для перевода всех работников и пациентов в новый корпус понадобится всего несколько дней.

Заместитель главы областного совета Татьяна Головко отметила, что по ее информации гематологическому отделению крайне необходимы кислородные концентраторы и инфузоматы. Препараты очень токсичны и при чрезмерно быстром введении могут вызвать серьезные осложнения, а инфузомат позволяет отрегулировать скорость введения нужной дозы препарата.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы найти средства для закупки необходимого количества инфузоматов и кислородных концентраторов, цена которых не высока по сравнению с другим оборудованием. Ведь качество лечения и его результат является самым важным в работе больницы», - отметила Татьяна Ивановна.

Заместитель начальника управления капитального строительства Сумской ОГА Анатолий Денищенко отметил, что на выполнение строительных работ, необходимых для ввода корпуса в эксплуатацию, не хватает средств. Также дополнительное финансирование необходимо для дополнительной закупки медицинского оборудования, пишет сайт облсовета.