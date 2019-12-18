В Сумах похоронили якобы прибыльный автобусный маршрут

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», на основании дополнительного соглашения к временному Договора №642 / 26 - 17 об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, КП «Электроавтотранс» с 20 февраля прекращает перевозки по автобусным маршрутом №65 «Героев Крут – Автовокзал».
Напомним: транспортные активисты и жители Сум давно заметили, что автобусный маршрут, на котором изначально было запущено 4 больших автобуса, обслуживается время от времени. Руководство КП «Электроавтотранс» отнекивалось, а потом сообщило, что это происходит в связи с недостатком как автобусов, так и водителей.
Открывали маршрут в 2017 году. Говорили, что так ложится пассажиропоток, что маршрут прибыльный. Тем не менее, часто можно было заметить идущие один за одним троллейбус № 5 (Героев Крут - Роменская) и автобус № 65 (Героев Крту - Автовокзал) «паравозиком».
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