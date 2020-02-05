«Альянс» подписал вратаря донецкого «Шахтера»

Руслан Ефанов, Валерий Рогозинский, Александр Лебеденко, Константин Ярошенко и Николай Агапов официально пополнили состав команды.
Знакомимся с ними ниже.
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