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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Альянс» подписал вратаря донецкого «Шахтера»

Липоводолинский «Альянс» представил на своем сайте сразу 5 новичков зимнего межсезонья.

Руслан Ефанов, Валерий Рогозинский, Александр Лебеденко, Константин Ярошенко и Николай Агапов официально пополнили состав команды.

Знакомимся с ними ниже.

Фото
  • Имя: Ефанов Руслан Сергеевич Дата рождения: 05.09.1996 Номер: 55 Позиция: вратарь Последний клуб «Шахтер U-21» (Донецк) (2015-2018) Статистика: 0 матчей, 0 голов Воспитанник академии донецкого «Шахтера», которому и принадлежал до 2018 года. За горняков провел только один матч против «Порту» в Юношеской лиге УЕФА в сезоне 2014/15. В том сезоне «Шахтер» дошел до финала, а Руслан был вторым вратарем команды. 3 года был в заявке горняков до 21 года, но ни одного матча так и не провел.
  • Имя: Рогозинский Валерий Олегович Дата рождения: 03.09.1995 Номер: 78 Позиция: защитник Последний клуб: МФК «Николаев» (2014-2019) Статистика в последнем клубе: 133 матча, 10 голов. Воспитанник николаевского футбола. Всю свою карьеру провел в «Николаеве», только в сезоне 2015/2016 провел полсезона в ФК «Полтава».
  • Имя: Лебеденко Александр Викторович Дата рождения: 13.08.1989 Номер: 15 Позиция: полузащитник Последний клуб «Полесье» (Житомир) (2019) Статистика: 12 матчей, 0 голов Воспитанник сумского футбола, почти 10 лет провел в краснопольском «Яворе», который впоследствии стал ПФК «Сумы». Покинув стан «сумчан», поиграл за разные команды первой лиги, среди них «Ильичевец» и «Полтава» На небольшое время возвращался в ПФК «Сумы», после этого продолжал карьеру в харьковском «Гелиосе» и житомирском «Полесье». Именно команда Анатолия Бессмертного и стала последним клубом до прихода в «Альянс»
  • Имя: Константин Юрьевич Ярошенко Дата рождения: 12.09.1986 Номер: 16 Позиция: полузащитник Последний клуб «Черноморец» (Одесса) (2019) Статистика в последнем клубе: 14 матчей, 3 гола Воспитанник академии донецкого «Шахтера». Будучи игроком этого клуба, играл по арендам, чем собрал немалый послужной список из команд УПЛ, а именно «Металлист», киевский «Арсенал», «Черноморец» и «Ильичевец», за который провел почти полторы сотни матчей. В 2013 году поехал в ФК «Севастополь» на полноценный контракт, как оказалось, лишь на год. Впоследствии Константин отправился покорять российские поля, став игроком клуба РФПЛ - «Урал» из Екатеринбурга. В России он пробыл два года, покинув клуб в 2016 году. Вернулся в Украину в состав львовских «Карпат», затем снова играл в Мариуполе. После этого поехал в первую лигу чемпионата Финляндии. В клубе «KPV» провел 29 матчей за 2 года. В 2019 году присоединился к перволиговому «Черноморцу», из которого и пополнил состав нашей команды. Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.
  • Имя: Агапов Николай Юрьевич Дата рождения: 13.11.1993 Номер: 13 Позиция: нападающий Последний клуб «Суркхон» (Термез, Узбекистан) (2019) Статистика в последнем клубе: 0 матчей. Начинал свою карьеру в черниговской «Десне», за которую с 2013 по 2014 год провел 20 матчей, дважды забив. Далее были другие команды первой лиги, а именно «Гелиос» и «Авангард», пока в 2017 году не попал в аматорскую команду из Турции «Гебзеспор». За нее играл сезон, потом перешел в другую команду такого же уровня - «Иселспор». Летом 2019 года перешел в не менее экзотический чемпионат - высшую лигу Узбекистана, а именно в клуб «Суркхон» из Термеза. Правда, за него не провел ни одного матча, покинув клуб этой зимой.
Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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