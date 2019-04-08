С начала года на Сумщине в пожарах погибли 5 человек

В текущем году уже зафиксировано 5 таких случаев в Краснопольском, Белопольском, Лебединском районах и городах Конотоп и Сумы. Возраст погибших от 31 до 87 лет.
Как свидетельствует статистика, в зимний период чаще всего пожары возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузки электросети.
Работники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прилагают максимум усилий, чтобы предотвратить трагедии - совместно с представителями органов власти, социальными работниками и другими службами осуществляют совместные рейды, проводят разъяснительную работу среди населения, выступают в трудовых коллективах, вместе с педагогами учат детей требованиям безопасности.
Однако каждый житель области должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Поэтому нужно быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением. При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!
Помните: правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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