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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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С начала года на Сумщине в пожарах погибли 5 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни.

В текущем году уже зафиксировано 5 таких случаев в Краснопольском, Белопольском, Лебединском районах и городах Конотоп и Сумы. Возраст погибших от 31 до 87 лет.

Как свидетельствует статистика, в зимний период чаще всего пожары возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузки электросети.

Работники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прилагают максимум усилий, чтобы предотвратить трагедии - совместно с представителями органов власти, социальными работниками и другими службами осуществляют совместные рейды, проводят разъяснительную работу среди населения, выступают в трудовых коллективах, вместе с педагогами учат детей требованиям безопасности.

Однако каждый житель области должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Поэтому нужно быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением. При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!

Помните: правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожары

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