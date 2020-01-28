Прогноз погоды на Сумщине до конца недели

20-22 февраля: переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью -3 .. + 2 °С, днем +2 .. + 7 °С.
Штормовой циклон Sabine, который последние дни свирепствовал над Европой, приведет к усложнению погодных условий на большей территории Украины и в...
Снег, местами метель и понижение температуры ожидается в Сумской области ближайшие дни, сообщает Сумской областной гидрометцентр сообщает....
30-31 января в связи с выходом активного циклона по Сумской области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия, сообщает Сумской...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
29 января из-за циклона на Сумщине ожидается изменение погодных условий....