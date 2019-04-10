Сумские депутаты просят государство довыделить средства на инсулин диабетикам Депутаты Сумского городского совета во время внеочередной сессии поддержали обращение к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о дополнительном выделении средств медицинской субвенции для обеспечения препаратами инсулина больных сахарным диабетом.

В документе говорится о том, что медицинская субвенция для обеспечения препаратами инсулина, которая ежегодно выделяется из государственного бюджета, частично покрывает потребность в средствах на возмещение препаратов инсулина. В частности, в прошлом году этот показатель составлял лишь 32,4% от потребности. Следовательно, для полного обеспечения больных сахарным диабетом жизненно необходимыми препаратами инсулина в последние годы из бюджета Сумской громады дополнительно выделяются средства.

В текущем году ситуация не улучшилась. При формировании Государственного бюджета Украины на 2020 год средства на обеспечение больных сахарным диабетом препаратами инсулина были предусмотрены только на I квартал 2020 года. Вместе с тем, за счет субвенции из областного бюджета на осуществление переданных расходов в сфере здравоохранения за счет средств медицинской субвенции на I квартал 2020 предусмотрено 1490140 грн, что составляет 42,4% от общей потребности. Полная потребность в средствах на I квартал 2020 года равна 3510891 гривен. Поскольку препараты инсулина являются жизненно необходимыми для больных данной категории, а приобретение их за собственные средства является непосильным для подавляющего их большинства, было принято решение о выделении из бюджета Сумской городской ОТГ дополнительных средств в сумме 600 тыс. гривен.

«Отсутствие соответствующего финансирования ставит под угрозу не только состояние здоровья этих пациентов, но и их жизни. Кроме того, неадекватная компенсация уровня сахара крови может привести к осложнению сахарного диабета в виде диабетической нефропатии и вызвать как существенное ухудшение состояния больного, так и дополнительную нагрузку на бюджет на обеспечение процедур гемодиализа», - отмечается в обращении.

Учитывая вышеизложенное и с целью недопущения ухудшения состояния здоровья больных сахарным диабетом и усиления социальной напряженности в городе, депкорпус просит ВРУ и Кабмин решить вопрос дополнительного выделения из Государственного бюджета Украины средств медицинской субвенции для обеспечения препаратами инсулина больных сахарным диабетом в полном объеме.