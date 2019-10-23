Вийшла оновлена книга про сищика Підіпригору Вийшла оновлена книга сумчанина Владислава Івченка у співавторстві із Юрієм Камаєвим «Стовп самодержавства, або 13 справ Івана Карповича Підіпригори».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив сумський письменник Владислав Івченко.

«Всім зацікавленим. Наша з Юрою книга вийшла. Покращені старі історії і 4 нових + притомний дизайн. Нарешті перша книга серії в людському вигляді. Невдовзі у книгарнях», - написав він.