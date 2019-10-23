Вийшла оновлена книга про сищика Підіпригору

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив сумський письменник Владислав Івченко.
«Всім зацікавленим. Наша з Юрою книга вийшла. Покращені старі історії і 4 нових + притомний дизайн. Нарешті перша книга серії в людському вигляді. Невдовзі у книгарнях», - написав він.
Вышла в свет книга «Кубок мира по биатлону от Рупольдинга-1978 до Холменколлена-2019»....
Державним історико-культурним заповідник у м. Путивлі видано книгу «Давній Путивль»....
У Конотопській міськраді відбувся брифінг з нагоди презентації книги про Воїнів-Героїв Конотопщини, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави...
До бібліотек та навчальних закладів Сумщини невдовзі надійде унікальне видання про Пантелеймона Куліша....
Читательский клуб «Инсайт» приглашает на встречу книголюбов....