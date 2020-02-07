Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:58238

Кто из сумских атлетов может порадовать своих болельщиков на домашнем чемпионате Украины?

Уже сегодня, 20 февраля, в Сумах стартует чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Соревнования пройдут традиционно в манеже СумГУ. Начало стартов в 10.35. Полное расписание здесь. Вход свободный.

Сумчан заявлено на соревнования больше всего – аж 58 человек. Оно и понятно, далеко ехать не нужно. Среди претендентов на медали: Валерий Буян – бег 3000 м и 3000 м с препятствиями, Ярослав Демченко – бег на 200, 400, Игорь Мусиенко и Иван Поваляшко – толкание ядра, Владимир Супрун – бег на 60 м, также сильны эстафетные команды 4х400 м в составе Ярослава Демченко, Константина Ожийова, Александра Погорилко, Федора Савостяна и Ирины Коваль, Виктории Луники, Анны Цыбульник и Алины Богдановой. Кто-то из женской четверки может зацепиться и за медали в спринте.

Кроме того, претендентами на победу являются уроженка Сум Анна Плотицына – бег на 60 м с барьерами, студент СумГУ Евгений Гуцол – бег на 800 м.

Кто не сможет прийти посмотреть вживую, может сделать это онлайн на ютубе ФЛАУ или по ТВ. Показывать чемпионат будет телеканал XSPORT.

Спорт Легкая атлетика

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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