В Сумском театре юного зрителя - новый главный режиссер

По решению конкурсной комиссии победителями конкурса стали:
- на должность главного режиссера - Кобець Анна Владимировна;
- на должность «заведующего художественно-постановочной части» - Сорока Татьяна Николаевна.
Сумской областной театр для детей и юношества объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: главного режиссера театра и заведующего художественно-постановочной частью...
Гастроли Сумского областного театра для детей и юношества с большим успехом прошли в Харькове....
Возле театра юного зрителя в Сумах образовалось проседание плитки....
Областной театр для детей и юношества приближается к статусу «академический»....
18 декабря, накануне Дня Святого Николая, Сумской областной театр для детей и юношества пригласил на сдачу своего новогоднего спектакля детей-сирот...