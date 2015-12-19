Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28243

В Сумском театре юного зрителя - новый главный режиссер

18 февраля в Сумском областном театре для детей и юношества состоялся конкурс на замещение вакантных должностей главного режиссера и заведующего художественно-постановочной частью театра.

По решению конкурсной комиссии победителями конкурса стали:

- на должность главного режиссера - Кобець Анна Владимировна;

- на должность «заведующего художественно-постановочной части» - Сорока Татьяна Николаевна.

Досуг ТЮЗ

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Сумской ТЮЗ ищет главного режиссера
15.01.2020 14:47

Сумской ТЮЗ ищет главного режиссера

Сумской областной театр для детей и юношества объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: главного режиссера театра и заведующего художественно-постановочной частью...

Сумской ТЮЗ гастролировал в Харькове
04.10.2019 11:29

Сумской ТЮЗ гастролировал в Харькове

Гастроли Сумского областного театра для детей и юношества с большим успехом прошли в Харькове....

Сумской театр идет под землю?
05.06.2019 15:07

Сумской театр идет под землю?

Возле театра юного зрителя в Сумах образовалось проседание плитки....

Сумской ТЮЗ может стать академическим
27.03.2019 14:20

Сумской ТЮЗ может стать академическим

Областной театр для детей и юношества приближается к статусу «академический»....

Первыми зимнюю сказку в ТЮЗе посмотрели дети-сироты
19.12.2015 10:24

Первыми зимнюю сказку в ТЮЗе посмотрели дети-сироты

18 декабря, накануне Дня Святого Николая, Сумской областной театр для детей и юношества пригласил на сдачу своего новогоднего спектакля детей-сирот...

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В Сумском театре юного зрителя - новый главный режиссер
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Афиша

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10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
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Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.00
«Коханий нелюб»
«Коханий нелюб»
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
12.00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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