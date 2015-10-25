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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55138

Зеленский выбрал «смотрящего» за Сумщиной на местных выборах

В рамках подготовки к местным выборам у президента решили назначить ответственных за регионы.

Они, в частности, будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы, пишет Украинская правда.

Идею выбора кураторов областей Владимиру Зеленскому предложил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Президент ее поддержал и решил лично утверждать ответственных лиц.

По состоянию на вечер 19 февраля список был примерно таким: глава партии Александр Корниенко контролирует Киев, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет следить за Николаевской областью, его заместитель Павел Халимон – за Черниговской.

Среди нардепов ответственными стали Александр Качура, ему поручили Сумскую область, Юрию Корявченкову – Полтавскую, Александр Дубинскому – Херсонскую, Елене Лис – Черновицкую, Алине Загоруйко – Винницкую, Роману Мулик – Львовскую.

Также будут отбирать людей на местных выборах депутаты Елена Винтоняк в Ивано-Франковской области, Юрий Аристов в Закарпатской, Никита Потураев в Кировоградской, Павел Сушко в Харьковской, Максим Ткаченко в Луганской, Владлен Неклюдов в Донецкой, Александр Сова в Одесской.

Нардепы Юрий Кисель и Александр Кабанов будут курировать Днепропетровскую и Запорожскую области соответственно.

Отвечать за Тернопольскую область будет Виктор Гевко – член команды «Лиги смеха» «VIP Тернополь». Ранее он был представителем Зеленского в этой области во время президентских выборов.

Политика Александр Качура Местные выборы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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