Зеленский выбрал «смотрящего» за Сумщиной на местных выборах

Они, в частности, будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы, пишет Украинская правда.
Идею выбора кураторов областей Владимиру Зеленскому предложил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Президент ее поддержал и решил лично утверждать ответственных лиц.
По состоянию на вечер 19 февраля список был примерно таким: глава партии Александр Корниенко контролирует Киев, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет следить за Николаевской областью, его заместитель Павел Халимон – за Черниговской.
Среди нардепов ответственными стали Александр Качура, ему поручили Сумскую область, Юрию Корявченкову – Полтавскую, Александр Дубинскому – Херсонскую, Елене Лис – Черновицкую, Алине Загоруйко – Винницкую, Роману Мулик – Львовскую.
Также будут отбирать людей на местных выборах депутаты Елена Винтоняк в Ивано-Франковской области, Юрий Аристов в Закарпатской, Никита Потураев в Кировоградской, Павел Сушко в Харьковской, Максим Ткаченко в Луганской, Владлен Неклюдов в Донецкой, Александр Сова в Одесской.
Нардепы Юрий Кисель и Александр Кабанов будут курировать Днепропетровскую и Запорожскую области соответственно.
Отвечать за Тернопольскую область будет Виктор Гевко – член команды «Лиги смеха» «VIP Тернополь». Ранее он был представителем Зеленского в этой области во время президентских выборов.
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