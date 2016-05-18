Сколько детей с Сумщины поедут в «Артек» и «Молодую гвардию»?

Областным бюджетом на 2020 год для оздоровления детей льготных категорий в учреждениях оздоровления и отдыха выделено 9 млн гривен, что позволит приобрести путевки для 1385 детей льготных категорий.
По информации областного Департамента социальной защиты населения, согласно распределению Министерства социальной политики Украины в 2020 году запланировано оздоровить 248 детей Сумщины в Международном детском центре «Артек» и 314 детей в Украинском детском центре «Молодая гвардия».
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