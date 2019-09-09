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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01138

В Сумах пройдет флешмоб в честь украинских киборгов

22 февраля в Сумах пройдет флешмоб «Мелодии из Аэропорта, которые не звучали 241 день».

Мероприятие состоится на первом этаже ТРЦ «Мануфактура». В нем примут участие: артисты хора, студенты кафедры военной подготовки СумГУ, представители органов власти, участники боевых действий, представители военных формирований, батальонов территориальной обороны, общественные активисты, волонтеры, жители и гости г. Сумы.

Программа мероприятия:

13:50 - 14:00 регистрация участников

14:00 - 14:20 проведения флешмоба «Мелодии из Аэропорта, которые не звучали 241 дня»

14:25 - 14:55 - общение участников, воспоминания о событиях.

Общество Киборги Флешмоб

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