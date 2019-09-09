В Сумах пройдет флешмоб в честь украинских киборгов 22 февраля в Сумах пройдет флешмоб «Мелодии из Аэропорта, которые не звучали 241 день».

Мероприятие состоится на первом этаже ТРЦ «Мануфактура». В нем примут участие: артисты хора, студенты кафедры военной подготовки СумГУ, представители органов власти, участники боевых действий, представители военных формирований, батальонов территориальной обороны, общественные активисты, волонтеры, жители и гости г. Сумы. Программа мероприятия: 13:50 - 14:00 регистрация участников 14:00 - 14:20 проведения флешмоба «Мелодии из Аэропорта, которые не звучали 241 дня» 14:25 - 14:55 - общение участников, воспоминания о событиях.