На Сумщине во время ликвидации пожара спасли мужчину 19 февраля в 13:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о задымлении в жилом доме по ул. Низовой в с. Ворожба Лебединского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в доме образовалось сильное задымление, а горение происходит в одной из комнат. Работая в аппаратах для защиты органов дыхания, спасатели попали внутрь помещения, где в коридоре было обнаружено хозяина 1957 г.р., которого вывели в безопасное место, и который позже отказался от госпитализации.

В 14:45 возгорание локализовали, а в 15:02 - потратив на тушение до 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

В результате пожара огнем повреждены стены на площади до 10 кв. м. и вещи домашнего обихода.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.