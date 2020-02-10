На Сумщине во время ликвидации пожара спасли мужчину

На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в доме образовалось сильное задымление, а горение происходит в одной из комнат. Работая в аппаратах для защиты органов дыхания, спасатели попали внутрь помещения, где в коридоре было обнаружено хозяина 1957 г.р., которого вывели в безопасное место, и который позже отказался от госпитализации.
В 14:45 возгорание локализовали, а в 15:02 - потратив на тушение до 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
В результате пожара огнем повреждены стены на площади до 10 кв. м. и вещи домашнего обихода.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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