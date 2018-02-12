Масленица 2020: как будут праздновать в Сумах

Праздновать Масленицу в Сумах будут 29 февраля. Традиционно - в парке им. Кожедуба.
Гостей ждут развлечения на любой вкус. Ассортимент блюд тоже поразит: блины, шашлыки и не только. Начало в 11.00.
Выступать пригласили лучшие творческие коллективы города, а также на обновленной сцене впервые будет проведен конкурс среди прекрасной половины - «Красавица Масленица - 2020». Настоящее зрелище покажут и сумские богатыри, - они будут соревноваться за титул сильнейшего. Стоит отметить, что конкурсы будут не только для взрослых, но и для маленьких: детвора сможет принять участие в веселых стартах. Соответственно, на конкурсантов ждут призы. Также будет сожжение чучела.
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