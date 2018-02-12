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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50372

Масленица 2020: как будут праздновать в Сумах

Об основных моментах проведения традиционного городского театрализованного праздника рассказали во время брифинга.

Праздновать Масленицу в Сумах будут 29 февраля. Традиционно - в парке им. Кожедуба.

Гостей ждут развлечения на любой вкус. Ассортимент блюд тоже поразит: блины, шашлыки и не только. Начало в 11.00.

Выступать пригласили лучшие творческие коллективы города, а также на обновленной сцене впервые будет проведен конкурс среди прекрасной половины - «Красавица Масленица - 2020». Настоящее зрелище покажут и сумские богатыри, - они будут соревноваться за титул сильнейшего. Стоит отметить, что конкурсы будут не только для взрослых, но и для маленьких: детвора сможет принять участие в веселых стартах. Соответственно, на конкурсантов ждут призы. Также будет сожжение чучела.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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