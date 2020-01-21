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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08249

В Сумах полицейский задержал грабителя

Возвращаясь поздно вечером домой, сотрудник Управления стратегических расследований ГУНП в области заметил у своей многоэтажки мужскую фигуру, которая мелькнула в свете фар его автомобиля. Буквально через минуту тот снова попал в поле зрения правоохранителя, однако на этот раз имел при себе женскую сумочку и явно спешил затеряться между домами.

Поняв, что «бегун» только что ограбил какую-то женщину, оперативник немедленно остановил машину. Опытный розыскник автоматически отметил одежду подозреваемого и некоторые характерные особенности его личности. Мысли об отдыхе сразу отошли на задний план; их сменили предположения, куда мог побежать злоумышленник и как его лучше задержать.

Как выяснилось, версия правоохранителя имела под собой стопроцентное подтверждение: как только он вышел из машины, как к нему подбежал мужчина с собакой и спросил, не видел ли он грабителя. Мол, только что неизвестный вырвал из рук женщины сумочку с деньгами и личными вещами.

Оперативник в ситуации сориентировался быстро, вычислил маршрут нападающего и уже через минуту увидел того, - присев на корточки под одним из балконов, грабитель ковырялся в отобранной сумке. Увидев преследователя, бросился прочь. Однако далеко уйти ему не удалось - полицейский догнал его, задержал и передал в руки вызванной следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции.

Задержанный оказался 39-летним жителем другого региона Украины. Проживает в Сумах, здесь же и работает. Ранее не судим. В его кармане полицейские нашли кошелек потерпевшей.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 186 УК Украины «Грабеж». Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж

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