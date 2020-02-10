Подозреваемого в убийства иностранца в Шостке взяли под стражу По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве одного человека и покушении на убийство другого.

По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры решением суда 19 февраля 2020 года 25-летнему местному жителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Сейчас, кроме умышленного убийства 27-летнего гражданина Грузии, собрано достаточно доказательств причастности задержанного к покушению на убийство 24-летнего потерпевшего. Поэтому действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 \ п.13 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное лицом, которое ранее совершало умышленное убийство) УК Украины.

Речь идет о событии, которое произошло 17 февраля 2020 года ночью в г. Шостка. Установлено, что между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Несколько мужчин продолжили выяснять отношения уже на улице. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож. Медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, а его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры области.