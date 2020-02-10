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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16285

Подозреваемого в убийства иностранца в Шостке взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве одного человека и покушении на убийство другого.

По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры решением суда 19 февраля 2020 года 25-летнему местному жителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Сейчас, кроме умышленного убийства 27-летнего гражданина Грузии, собрано достаточно доказательств причастности задержанного к покушению на убийство 24-летнего потерпевшего. Поэтому действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 \ п.13 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное лицом, которое ранее совершало умышленное убийство) УК Украины.

Речь идет о событии, которое произошло 17 февраля 2020 года ночью в г. Шостка. Установлено, что между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Несколько мужчин продолжили выяснять отношения уже на улице. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож. Медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, а его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Под стражу Убийство Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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