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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59151

У Сумах відкрили літню виставку

"ЇЇ картини світяться сонцем", "Тільки по-справжньому щаслива людина може так ніжно зобразити природу на полотні", - такі слова-відгуки звучали на адресу молодої художниці Анастасії Томашівської, котра презентувала виставку живопису "Літо! Я хочу бачити тебе на полотні!" у Сумській міській галереї.

Це перша персональна виставка автора. І хоча Анастасія живе і працює в Києві, першу виставку своїх робіт хотіла провести саме в рідних Сумах.

Презентувала мисткиня також вироби з кераміки. "Тепер я більше працюю з глиною, намагаюся частіше брати участь у виставках художньої кераміки. Живопис для мене - це канікули, відпочинок, хобі та занурення в природу", - розповіла Анастасія Томашівська.

Виставка «Літо! Я хочу бачити тебе на полотні!» триватиме до 1 березня.

Вхід вільний.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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