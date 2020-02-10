У Сумах відкрили літню виставку

Це перша персональна виставка автора. І хоча Анастасія живе і працює в Києві, першу виставку своїх робіт хотіла провести саме в рідних Сумах.
Презентувала мисткиня також вироби з кераміки. "Тепер я більше працюю з глиною, намагаюся частіше брати участь у виставках художньої кераміки. Живопис для мене - це канікули, відпочинок, хобі та занурення в природу", - розповіла Анастасія Томашівська.
Виставка «Літо! Я хочу бачити тебе на полотні!» триватиме до 1 березня.
Вхід вільний.
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Екстравагантна, цікава, вибухова, глибока, жіночна, сильна, пікантна, яскрава....