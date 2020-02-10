У Сумах відкрили літню виставку "ЇЇ картини світяться сонцем", "Тільки по-справжньому щаслива людина може так ніжно зобразити природу на полотні", - такі слова-відгуки звучали на адресу молодої художниці Анастасії Томашівської, котра презентувала виставку живопису "Літо! Я хочу бачити тебе на полотні!" у Сумській міській галереї.

Це перша персональна виставка автора. І хоча Анастасія живе і працює в Києві, першу виставку своїх робіт хотіла провести саме в рідних Сумах.

Презентувала мисткиня також вироби з кераміки. "Тепер я більше працюю з глиною, намагаюся частіше брати участь у виставках художньої кераміки. Живопис для мене - це канікули, відпочинок, хобі та занурення в природу", - розповіла Анастасія Томашівська.

Виставка «Літо! Я хочу бачити тебе на полотні!» триватиме до 1 березня.

Вхід вільний.