Мэр Сум снова обещает: начать ремонтные работы в городском парке

«Встречать весну будем с новыми планами и надеждами. Понятно, что 29 февраля в связи с погодными условиями мы еще не увидим обновленный парк, но как только погода позволит, наши подразделения сразу же выйдут на ремонтные работы в парке имени Кожедуба. Ведь важно уделять внимание не только жилищному фонду, но и местам, где люди отдыхают, поэтому мы там сделаем тротуары, дорожки, освещение, обустроим новые скамейки, площадки для людей с инвалидностью и отремонтируем аттракционы», - отметил городской голова во время брифинга, посвящанного празднованию Масленницы.
По его словам, вероятно, что первые результаты этой работы можно будет увидеть в начале марта.
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