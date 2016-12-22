Мэр Сум снова обещает: начать ремонтные работы в городском парке На этот раз обновление локации, где проводится Масленица.

«Встречать весну будем с новыми планами и надеждами. Понятно, что 29 февраля в связи с погодными условиями мы еще не увидим обновленный парк, но как только погода позволит, наши подразделения сразу же выйдут на ремонтные работы в парке имени Кожедуба. Ведь важно уделять внимание не только жилищному фонду, но и местам, где люди отдыхают, поэтому мы там сделаем тротуары, дорожки, освещение, обустроим новые скамейки, площадки для людей с инвалидностью и отремонтируем аттракционы», - отметил городской голова во время брифинга, посвящанного празднованию Масленницы.

По его словам, вероятно, что первые результаты этой работы можно будет увидеть в начале марта.