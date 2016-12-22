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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49131

Мэр Сум снова обещает: начать ремонтные работы в городском парке

На этот раз обновление локации, где проводится Масленица.

«Встречать весну будем с новыми планами и надеждами. Понятно, что 29 февраля в связи с погодными условиями мы еще не увидим обновленный парк, но как только погода позволит, наши подразделения сразу же выйдут на ремонтные работы в парке имени Кожедуба. Ведь важно уделять внимание не только жилищному фонду, но и местам, где люди отдыхают, поэтому мы там сделаем тротуары, дорожки, освещение, обустроим новые скамейки, площадки для людей с инвалидностью и отремонтируем аттракционы», - отметил городской голова во время брифинга, посвящанного празднованию Масленницы.

По его словам, вероятно, что первые результаты этой работы можно будет увидеть в начале марта.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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