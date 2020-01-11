Конотопские гандболисты выиграли турнир в Мелитополе

В турнире приняли участие 12 команд из городов Запорожье, Мелитополя, Киева, Южного, Черноморская, Шабо, Конотоп, Терновки и др. Наши парни, победив все команды, дошли до финала, в котором встретились с командой из г. Черноморска Одесской области. В напряженной борьбе наши победили со счетом 12:11 и завоевали золотые награды.
Подготовил спортсменов тренер А. Шатрава.
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