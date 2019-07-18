Сумчан запрошують на зустріч із волонтеркою БУР Волонтерка всеукраїнського проєкту «Будуємо Україну Разом – БУР» Оксана Бондаренко, з радістю поділиться власним досвідом волонтерства у БУРі.

Про цікаві подорожі, підтримку місцевих громадських просторів, молодіжних платформ та формування відповідальності за свою країну - будемо говорити:

- 27 лютого

- о 16.00 годині

- в Сумський міський центр дозвілля молоді (вул. Леваневського, буд. 26, 2 оф.крило).

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/29kJBXaNt4hsQ7Fv6