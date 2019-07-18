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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на зустріч із волонтеркою БУР

Волонтерка всеукраїнського проєкту «Будуємо Україну Разом – БУР» Оксана Бондаренко, з радістю поділиться власним досвідом волонтерства у БУРі.

Про цікаві подорожі, підтримку місцевих громадських просторів, молодіжних платформ та формування відповідальності за свою країну - будемо говорити:

- 27 лютого

- о 16.00 годині

- в Сумський міський центр дозвілля молоді (вул. Леваневського, буд. 26, 2 оф.крило).

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/29kJBXaNt4hsQ7Fv6

Общество Волонтеры Центр досуга молодежи

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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