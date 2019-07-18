Сумчан запрошують на зустріч із волонтеркою БУР

Про цікаві подорожі, підтримку місцевих громадських просторів, молодіжних платформ та формування відповідальності за свою країну - будемо говорити:
- 27 лютого
- о 16.00 годині
- в Сумський міський центр дозвілля молоді (вул. Леваневського, буд. 26, 2 оф.крило).
Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/29kJBXaNt4hsQ7Fv6
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